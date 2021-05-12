Володимир Зеленський закликав сторони конфлікту зупинити ескалацію на Близькому Сході [ Редактировать ]
Зупинити ескалацію насильства закликав Ізраїль та Сектор Гази президент Володимир Зеленський. У "Твітері" він написав, що не можливо дивитися на це без жалю та смутку. Конфлікт треба припинити - заради людей.
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