Тепер усі регіони "жовті". МОЗ оновило карантинні зоні. У "помаранчевих" залишилися тільки Миколаївська та Черкаська області.

Що ж до, власне, ковідної статистики, то вона дещо погіршилася. За минулу добу - понад чотири з половиною тисячі нових випадків. Але тих, хто одужав - учетверо більше, ніж заражених. Померли - 356 пацієнтів.

А в антилідерах за кількістю інфікованих - Київ, Рівненська, Полтавська, Донецька та Харківська області. Щепилися проти ковіду понад 18 тисяч українців. А загалом від початку кампанії - майже 900 тисяч.