У МОЗ оновили перелік карантинних зон [ Редактировать ]
Тепер усі регіони "жовті". МОЗ оновило карантинні зоні. У "помаранчевих" залишилися тільки Миколаївська та Черкаська області.
Що ж до, власне, ковідної статистики, то вона дещо погіршилася. За минулу добу - понад чотири з половиною тисячі нових випадків. Але тих, хто одужав - учетверо більше, ніж заражених. Померли - 356 пацієнтів.
А в антилідерах за кількістю інфікованих - Київ, Рівненська, Полтавська, Донецька та Харківська області. Щепилися проти ковіду понад 18 тисяч українців. А загалом від початку кампанії - майже 900 тисяч.
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