Особливі пацієнти. У ведмедів Закарпатського реабілітаційного центру розпочався медогляд. Аналіз крові, УЗД внутрішніх органів, рентген, огляд зубів - це лише частина обов'язкових процедур.

Цього року для обстеження задіяли ветеринарів з усієї України. Як ведмеді реагують на таку увагу медиків?

Сергій Ткаченко, лікар-ветеринар з Дніпра:

Вот рентген, вот кассеты, компрессор для стоматологии, вот портативный аппарат УЗИ для диагностики сердца, внутренних органов.

З усім цим обладнанням дніпропетровський ветеринар Сергій та ще близько десяти ветлікарів різних профілів з усієї України приїхали в реабілітаційний центр бурих ведмедів на Закарпатті. На порядку денному - плановий медогляд клишоногих. Перший на прийомі - ведмідь Юра. Його вже ввели у стан медичного сну.

Михайло Маслей, лікар ветеринарної медицини Реабілітаційного центру бурих ведмедів:

Дивляться на УЗІ, а ну тут дивись, це яйце. Він дуже жирний, дуже упитаний, так як попередні власники сильно його закормили. Біохімічні аналізи проведуться, і будемо знати, що з ним. Зараз проведемо УЗІ серця, печінки.

Цей бурий - "новосіл", його місяць тому привезли з Косова. Перед тим як випустити з карантинної зони, ведмедя обстежують. Усі результати протоколюють, щоб надалі контролювати здоров'я хижака. Такі планові медичні перевірки проводять тут щовесни.

Михайло Маслей, лікар ветеринарної медицини Реабілітаційного центру бурих ведмедів:

Протягом року ми дивимося - який ведмідь, як їсть, чи не худий і так далі і підбираємо тварин для подальшого дослідження. Всі тварини, які мають оглядатися, знаходяться у карантинній зоні, тут проводиться анестезія.

Виманюють на огляд з паркової території ведмедів ласощами. А вже в карантинній зоні усипляюють за допомогою спеціального автомата. Сплячого хижака затягують у клітку. Там і лікують. А доки одного оглядають, інших - забавляє Галина.

Галина Пойдан, працівниця Реабілітаційного центру бурих ведмедів:

От його відволічу від тої процедури. Треба відволікати, тому що ведмедик недавно прибувший і ще не реабілітувався.

Особливий процес лікування зубів - їх у ведмедів 42.

Так, стирание на 50%, второй тоже - у нас кариес. Теперь с последнего идем. Последний - норма, дальше норма.

У реабілітаційний центр бурі потрапляють із жахливих умов. Тому майже в кожного проблеми.

Візит до стоматолога чекає і на інших клишоногих. Та поки Юру оперують, хижаки ніжаться на сонечку і радо спілкуються з туристами.

Дмитро, турист з Тернополя:

Дуже великі, дуже класні і дуже небезпечні. - Вони ричать, або б'ються, страшно? - Угу…

Володимир та Олег, туристи з Тернополя:

Гарно, круто, але шкода ведмедів.

Медогляд ведмедів триватиме два дні. Після проведення необхідних процедур клишоногі добу відлежуватимуться у карантинній зоні, а потім розбредуться територією парку.