Критична ситуація склалася в обласному онкодиспансері Черкащини. Свій вік доживають застарілі гамма-опромінювачі. Для багатьох хворих на рак вони - шанс на порятунок. Але що буде, коли апарати вийдуть з ладу і чому обласні чиновники не реагують на попередження медиків?

Так пан Анатолій готується до процедури променевої терапії. Протягом кількахвилинного сеансу апарат має опромінити злоякісну пухлину головному мозку. Зараз для Анатолія Шкоди - це чи не єдиний шанс побороти смертельну недугу.

Анатолій Шкода, пацієнт Черкаського обласного онкологічного диспансеру:

Зробили КТ - метастази знову, оперативного втручання, воно ж мале ще - то не роблять таке, вирішили видаляти опроміненням.

Щоправда, апарату, який використовують для цих процедур, уже майже 40 років. Медсестра зізнається: про зручності для пацієнтів під час терапії годі й говорити - під промінь онкохворим доводиться підлаштовуватися самим. Щодня радіологічне відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру робить понад сотню подібних маніпуляцій.

У сусідньому залі теж проводять терапію, але вже на значно свіжішому апараті гамма-випромінювання - він 2005 року випуску. Та й той небезпечний. У кожного медика на комірці закріплені радіаційні дозиметри. Раз на три місяці персонал відділення здає їх на обстеження, щоб дізнатися, яку дозу отримали під час роботи. Адже обидва апарати - на радіоактивному кобальті.

Цей апарат випромінює і тепер, і навколо. Якщо міряти дозиметром - також підвищений радіаційний фон, тому що джерело знаходиться в головці апарату і постійно випромінює.

Завідувачка відділення - у розпачі. Каже: з таким устаткуванням вони на кілька десятків років відстали від іноземних колег. Зараз у країнах навіть близького зарубіжжя онкологи використовують більш точне і безпечне обладнання.

Ірина Гришина, завідувачка радіологічного відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру:

Лінійний прискорювач - його переваги складаються в тому, що немає джерела випромінювання, немає постійного періоду розпаду, немає випромінювання і в тому числі й персоналу.

Онкологічний диспансер перебуває на балансі Черкаської обласної ради. Медики вже не раз зверталися туди з проханням затвердити купівлю хоча б одного такого апарату - та марно. Підтримує медиків і профільний заступник голови обладміністрації.

Лариса Кошова, заступник голови Черкаської обласної адміністрації:

Це ж рішення депутатів - тобто, ми не можемо якимось чином впливати. Ми ініціюємо, ми обговорюємо. Далі - рішення за депутатами. Але для області необхідне придбання лінійного прискорювача.

Вартість одного апарату лінійного прискорення разом з монтажем коштує близько 100 мільйонів гривень. Де і як знайти ці кошти - в адміністрації вже знають, головне, щоб депутати на найближчій сесії підтримали ініціативу.