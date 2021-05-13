США відправили на Близький Схід дипломата-переговорника [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден висловив сподівання, що конфлікт на Близькому Сході найближчим часом буде вичерпано, - про це він заявив під час перемовин з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. США також направили на Близький Схід високопоставленого дипломата з метою закликати сторони припинити збройне протистояння.
Раніше кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАСу на території Сектора Гази. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Кажуть, це буде відповідь на ракетні удари по Ізраїлю.
Напередодні під вогнем опинилися центральні та південні райони країни. 90 відсотків ракет перехопила система "Залізний купол". Проте частина з них влучила в житлові будинки, поранивши цивільних.
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