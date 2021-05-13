Індійські лісники врятували панголіна від браконьєра [ Редактировать ]
Індійські лісники врятували панголіна від браконьєра. Чоловіка затримали з твариною, яку той планував продати.
Панголіни, або як їх ще називають, ящури - під загрозою зникнення. Виловлювати їх заборонено, та в країнах Азії вони цінні для контрабандистів - оскільки м'ясо та луску панголінів використовують у нетрадиційній медицині.
Індійський браконьєр ще й виявився інфікованим COVID-19. Тест на коронавірус провели й для тварини. Наразі панголін на карантині.
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