Індійські лісники врятували панголіна від браконьєра. Чоловіка затримали з твариною, яку той планував продати.

Панголіни, або як їх ще називають, ящури - під загрозою зникнення. Виловлювати їх заборонено, та в країнах Азії вони цінні для контрабандистів - оскільки м'ясо та луску панголінів використовують у нетрадиційній медицині.

Індійський браконьєр ще й виявився інфікованим COVID-19. Тест на коронавірус провели й для тварини. Наразі панголін на карантині.