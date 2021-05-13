COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
6 813 випадків інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 346 пацієнтів померли. 19 з половиною тисяч одужали, - повідомили у МОЗ.
Найбільше випадків зараження у Києві, на Харківщині та Донеччині. За добу щеплення зробили понад 20 тисячам українців.
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