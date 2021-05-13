В четырех областных центрах Украины школьники продолжат обучение летом. Срок учебного года для школьников продлили в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки "Новая украинская школа".

Читайте также Украинские первоклассники будут зачислены в школы по-новому: что изменилось

Отмечается, что занятия будут проходить в июне.

Так, обучение будет продолжаться:

в Сумах - до 11 июня;

в Черкассах - до 8 июня;

в Хмельницком - до 11 июня;

некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Минобразования рассказали, как будут учиться дети после каникул. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - пока неизвестно.

Также мы писали о том, что в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.