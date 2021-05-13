Учебный год в школах продлят: когда начнутся каникулы [ Редактировать ]
В четырех областных центрах Украины школьники продолжат обучение летом. Срок учебного года для школьников продлили в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки "Новая украинская школа".
Отмечается, что занятия будут проходить в июне.
Так, обучение будет продолжаться:
в Сумах - до 11 июня;
в Черкассах - до 8 июня;
в Хмельницком - до 11 июня;
некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.
Ранее сообщалось, что в Минобразования рассказали, как будут учиться дети после каникул. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - пока неизвестно.
Также мы писали о том, что в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.
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