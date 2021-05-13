Агент російських спецслужб отримав шість років в'язниці [ Редактировать ]
Шість років в'язниці дав суд агентові спецслужб Російської Федерації, який готував терористичний акт у Маріуполі. Його визнали винним за чотирма статтями - державна зрада, участь у терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю та найманство.
За даними контррозвідки, зловмисник був завербований ФСБ Росії. У Маріуполі він збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Під час затримання в нього вилучили вибухівку.
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Шість років в'язниці присудив суд агентові спецслужб Російської Федерації, який готував терористичний акт у Маріуполі
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