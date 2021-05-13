Шість років в'язниці дав суд агентові спецслужб Російської Федерації, який готував терористичний акт у Маріуполі. Його визнали винним за чотирма статтями - державна зрада, участь у терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю та найманство.

За даними контррозвідки, зловмисник був завербований ФСБ Росії. У Маріуполі він збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Під час затримання в нього вилучили вибухівку.