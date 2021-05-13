В четверг, 13 мая, израильская авиация нанесла удар по оперативным квартирам командиров ХАМАС в ходе обострения конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает newsru.co.il.

Армия обороны также опубликовала видео ударов.

Уничтожены квартиры четверых командиров ХАМАС в секторе Газа. В частности, квартира заместителя командира "Батальона Джабалия" (на севере сектора), командира роты "Батальона Шаджайя" (на севере сектора), командира роты в Шабуре (на севере сектора), командира роты в Дир аль-Балахе (центральная часть сектора).

Ранее сообщалось, что ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол". Также мы писали о том, что Израиль объявил ЧП на границе с Газой.

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