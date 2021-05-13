В четверг, 13 мая, в офисе коммунального предприятия "Киевский Метрополитен" с обыском пришли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов,

Согласно материалам следствия, должностные лица ОАО "Киевметрострой" по заказу генподрядчика КП "Киевский Метрополитен" в течение 2020 года осуществляли работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь в Киеве. При этом "Киевметрострой" заказывал работы по ремонту оборудования у общества, а полученные от коммунального предприятия средства перечислял на счета предприятий с признаками фиктивности.

По предварительным данным сумма ущерба составляет около девяти миллионов гривен.



Также отмечается, что "Киевметрострой" сдавал в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самим коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись аффилированному предприятию.

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