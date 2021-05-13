Щороку понад 70 тисяч українців помирають від інсульту. Ця хвороба на другому місці серед головних причин смертності в Україні.

Як лікарі намагаються боротися з нею і який міжнародний досвід уже використовують - дізнавалася Ольга Клюєва.

Резко в момент в наклона произошло, блестит все в глазах и сильний шум в ушах. Если б я не удержалась, я бы могла успасть.

Що було після цього Наталя Клебанова майже не пам'ятає. Лікарі швидкої допомоги вчасно діагностували інсульт, доправили до спеціалізованого відділення і за тиждень поставили на ноги. Залишилася реабілітація.

Занимаемся 3, а то и 4 раза в день по пол часа, по часу и между этим приходит логопед занимаемся, массаж.

Пані Наталі пощастило потрапити в спеціалізований інсультний центр, мережа яких в Україні лише починає розвиватися. Наразі статистика сумна: близько тридцяти відсотків людей з інсультом помирають саме через низько-якісну медичну допомогу, і більше як половина тих, хто виживає і втрачає працездатність.

Юрій Фломін, завідувач інсультного центру, кандидат медичних наук:

Кожен інсульт це достатньо трагічна подія, яка дуже змінює життя людини, родини і країни. Людина не може продовжувати працювати, заробляти гроші для родини, часто стає залежною від сторонньої допомоги. Я вважаю, що втрати економічні від інсульту щороку сягають 100 мільярдів гривень.

Україна посідає перше місце в Європі за поширенням інсульту. У групі ризику - люди з гіпертонією, цукровим діабетом, а також ті, хто багато курить, вживає солі та трансжири. Серед перших ознаках інсульту - частковий параліч м'язів, асиметрія обличчя чи порушення мови й зору.

Таку людину треба негайно доправити до лікарні. Кожна хвилина може бути фатальною. У спеціалізованих клініках надання допомоги при гострому інсульті - повністю фінансує держава.

Юрій Фломін, завідувач інсультного центру, доктор медичних наук:

Це означає, що пацієнт не мусить в цій ситуації нічого платити за КТ, яке треба зробити, аналізи чи ліки, які потрібно надати. Це компенсується національною службою здоров'я.

Наступного тижня Україна має підписати декларацію щодо реалізації європейського плану дій у боротьбі з інсультом. У рамках цієї ініціативи планують створити мережу спеціалізованих лікарень та реабілітаційних центрів.