"Чорнобиль XXI століття": у ВООЗ оприлюднили результати розслідування пандемії COVID-19 [ Редактировать ]
"Чорнобиль XXI століття", якому можна було запобігти. Так оцінили пандемію коронавірусу експерти незалежної комісії, створеної за дорученням ВООЗ. Хто діяв надто повільно і як не припуститися такої помилки в майбутньому?
Над цим звітом група міжнародних експертів працювала вісім місяців. Свої висновки фахівці представили на віртуальному засіданні. Вирок суворий: світ реагував надто повільно. Пандемії, яка вже забрала життя більше ніж трьох мільйонів людей, можна було уникнути.
Елен Джонсон Сірліф, співголова експертної комісії:
Це катастрофа, яка досі триває і яку, на нашу думку, можна було попередити. Зібрана нами інформація свідчить, що спалах коронавірусу перетворився на пандемію через провали, прогалини та зволікання в реагуванні.
Надто повільно, на думку експертів, діяли всі - від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка не мала достатньо повноважень для швидкого реагування, до національних урядів, що недооцінили загрозу.
Хелен Кларк, співголова експертної комісії:
Коли інформація почала надходити до ВООЗ, у цієї організації не було достатньо повноважень, щоб почати розслідування, перевірити і швидко підтвердити небезпечність спалаху коронавірусу.
Елен Джонсон Сірліф, співголова експертної комісії:
Ми вважаємо, що навіть за наявної системи надзвичайна ситуація на міжнародному рівні мала бути оголошена щонайпізніше 22 січня 2020 року. Це було зроблено 30 січня. Але попри це, весь наступний місяць - лютий - було згаяно. Попри чіткі попередження, надто багато країн вважали, що їх це мине.
Висновки комісії одразу після презентації прокоментував і очільник ВООЗ. Він пообіцяв обговорити реформу організації з країнами-членами. Серед пропозицій - створення глобальної ради, що аналізуватиме загрози у сфері охорони здоров'я.
Тедрос Гебреїсус, очільник ВООЗ:
Ми хочемо зробити організацію сильнішою, а наше майбутнє - більш здоровим і безпечним.
Підготувала комісія й низку рекомендацій, які допоможуть швидше подолати пандемію. Йдеться про міжнародну солідарність у питанні вакцинації.
Експерти закликають заможні країни поділитися вакцинами з бідними. І до осені надати останнім мільярд доз у рамках програми COVAX. Продемонструвати солідарність, на думку комісії, повинні й фармацевтичні компанії. Шляхом видачі ліцензій на виробництво препаратів або відмови від патентів.
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