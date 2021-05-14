"Чорнобиль XXI століття", якому можна було запобігти. Так оцінили пандемію коронавірусу експерти незалежної комісії, створеної за дорученням ВООЗ. Хто діяв надто повільно і як не припуститися такої помилки в майбутньому?

Над цим звітом група міжнародних експертів працювала вісім місяців. Свої висновки фахівці представили на віртуальному засіданні. Вирок суворий: світ реагував надто повільно. Пандемії, яка вже забрала життя більше ніж трьох мільйонів людей, можна було уникнути.

Елен Джонсон Сірліф, співголова експертної комісії:

Це катастрофа, яка досі триває і яку, на нашу думку, можна було попередити. Зібрана нами інформація свідчить, що спалах коронавірусу перетворився на пандемію через провали, прогалини та зволікання в реагуванні.

Надто повільно, на думку експертів, діяли всі - від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка не мала достатньо повноважень для швидкого реагування, до національних урядів, що недооцінили загрозу.

Хелен Кларк, співголова експертної комісії:

Коли інформація почала надходити до ВООЗ, у цієї організації не було достатньо повноважень, щоб почати розслідування, перевірити і швидко підтвердити небезпечність спалаху коронавірусу.

Елен Джонсон Сірліф, співголова експертної комісії:

Ми вважаємо, що навіть за наявної системи надзвичайна ситуація на міжнародному рівні мала бути оголошена щонайпізніше 22 січня 2020 року. Це було зроблено 30 січня. Але попри це, весь наступний місяць - лютий - було згаяно. Попри чіткі попередження, надто багато країн вважали, що їх це мине.

Висновки комісії одразу після презентації прокоментував і очільник ВООЗ. Він пообіцяв обговорити реформу організації з країнами-членами. Серед пропозицій - створення глобальної ради, що аналізуватиме загрози у сфері охорони здоров'я.

Тедрос Гебреїсус, очільник ВООЗ:

Ми хочемо зробити організацію сильнішою, а наше майбутнє - більш здоровим і безпечним.

Підготувала комісія й низку рекомендацій, які допоможуть швидше подолати пандемію. Йдеться про міжнародну солідарність у питанні вакцинації.

Експерти закликають заможні країни поділитися вакцинами з бідними. І до осені надати останнім мільярд доз у рамках програми COVAX. Продемонструвати солідарність, на думку комісії, повинні й фармацевтичні компанії. Шляхом видачі ліцензій на виробництво препаратів або відмови від патентів.