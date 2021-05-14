12 мая в Раде состоялась заседание оборонного комитета, на котором с отчетом выступил главный инспектор Министерства обороны Украины Игорь Воронченко. Озвученные им результаты проведенных инспекций настолько шокировали народных депутатов, что те предложили создать общую инспекцию с участием Офиса Президента, чтобы президент узнал правду о реальном положении дел в Минобороны и ВСУ.

"Давайте думать, как мы можем сделать так, чтобы письма (инспектора МО, - ред.) имели другое прочтение и другое значение. Потому что так, мы будем просто ходить по кругу. Коллеги (военные, - ред.) сегодня говорят, мы, мол, все понимаем, но только после заседаний нашего комитета делают вид, что сделали определенные выводы.

При Офисе президента есть инспекция. Нужно создавать общую комиссию, чтобы не только Госаудитслужба (туда входила). Комиссию, которая будет представлена и Офисом президента, чтобы президент как Верховный главнокомандующий знал объективную информацию, что происходит сегодня в армии и с обеспечением, и с питанием…", - заявила в конце заседания комитета нардеп от СН Ирина Верещук.

Предшествовал этому заявлению доклад Воронченко по вопросам питание и матобеспечения ВСУ. Он констатировал, что рынок питания в армии полностью монополизировал одним поставщиком ("Вийськсервис-волонтер") и ее дочерним предприятием (Ресурс-Сервис).

Такая монополия является угрозой небезопасности и обороноспособности государства. Но разорвать контракты с монополистом, которые, к тому же, еще и недобросовестно выполняет свои обязательства, полномочий у инспектора Минобороны нет.



"По итогам проверки, мы констатировали, что субъектами хозяйственной деятельности осуществляется поставка продуктов питания, которые не отвечают нормативно-технической документации, отсутствует маркировка, есть документы, не отвечающие техническим стандартам. За эти три проверки мы выявили нарушений на общую сумму 1,2 млн грн", - сказал Воронченко.

Инспектор заявил, что "есть факты неудовлетворительного отношения" к проблема питания ВСУ со стороны военных чиновников по всей вертикали власти Минобороны.

Кроме того, в армии сегодня очень плохи дела со стратегическими запасами: и продовольствия и другого вещевого обеспечения.

"Плохо. Очень плохо", - сказал Воронченко, отвечая на вопросы депутатов. Уточнить цифры на открытой части заседания комитета он отказался, сославшись на то, что это информация "закрытого характера".

По вопросу обеспечения военных вещественным имуществом инспектор также признал кризисное положение. Он отметил, что на обеспечения солдат, в том числе, формой, бронежилетами, были выделены рекордные бюджетные средства (более 1 млрд грн). Однако, из-за того, что МО не разработало вовремя техническую документацию, а позже разработало сомнительную, с точки зрения возможности честной конкуренции среди производителей, процесс закупок и поставок вещевого имущества в армию до сих пор не был реализован надлежащим образом. Аналогичные коррупционные схемы (под одного участника) имели место и при закупках ПММ, добавил Воронченко.

Дальше, инспектор МО констатировал, что сегодня полностью заблокирован процесс строительства военных арсеналов. Ранее факты нецелевого использования средств в этой сфере обнаружила Счетная палата. Ее отчет засекречен. Но с ним имели возможность ознакомится нардепы оборонного комитета ВР, имеющие доступ к гостайне.

"Строительство арсеналов полностью остановлено и долг составляет порядка 1 млрд грн. Мы еще больше залазим в эту дебиторскую яму. Только на одном арсенале произошли подвижки, на остальных двух – работа стоит", - сказал Воронченко.

Инспектор, отвечая на вопросы нардепов, также заявил, что проблемы взаимодействие между руководством МО и ВСУ - не решены. Они до сих пор есть, в том числе, "в вопросе дублирования полномочий".

Отчет главного инспектора МО о проблемах и откровенно кризисном их характере в украинской армии далее депутаты продолжили заслушивать уже в закрытом режиме.

Стоит напомнить, что министр МО Андрей Таран за день до презентации отчета инспектора Минобороны, во время форума "Украина 30", утверждал буквально обратное. Он заявил, что Украина "лидирует" в выполнении задач для вступления в НАТО, хоть и не уточнил среди кого именно. l

Борьба с коррупцией и реформирование ВСУ - это те требования НАТО, которые едва ли можно считать выполненными при наличии дублирования функций, монополий на закупках и голодных солдат на передовой, у которых, по словам Воронченко, даже отсутствуют надлежащие условия хранения и приготовления пищи в полевых условиях.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, в свою очередь, заявлял недавно о 100% готовности украинской армии "дать отпор, в случае агрессии РФ". Хоть, навряд ли, это действительно возможно при условии кризиса в сфере стратегических запасов ВСУ по всем направлениям.