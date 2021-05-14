Курортний сезон ще не розпочався, а роботи у рятувальників на узбережжі Азовського моря - хоч відбавляй. Вже не перший тиждень там ретельно обстежують морське дно. Що шукають? Розкажуть наші кореспонденти.

Сергій, аквалангіст:

Глубина разная, в принципе, до трех четырех метров доходит глубина.

Азовське море хоч і мілке, проте непередбачуване - кажуть рятувальники. Зазвичай зимові шторми змивають в море чимало небезпечного мотлоху. Від автомобільних скатів і пляжних металевих парасольок, до залізобетонних стовпів.

Анатолій Воронин, заступник директора КП "Рятувально-водолазна служба" Бердянска:

Все буквально предметы, которые угрожают жизни людей мы выносим на берег. Потому что если это камень, есть возможность травмироваться. Если битое стекло или бутылка - это тоже травма. Особенно внимание уделяем детским оздоровительным учреждениям.

Роботи - непочатий край, додають аквалангісти. Вже кілька тижнів поспіль вони ретельно обстежують майже все курортне узбережжя Азовського моря.

Василь Ткач, заступник начальника аварійно рятувального загону спеціального призначення Запоріжжя:

Якщо Приморськ брати, кілометрів тридцять. І в Кирилівці, і в Бердянську, проходе обстеження. Ну загалом - кілометрів 120.

Окрім техногенного сміття, нерідко трапляються й знахідки часів Другої світової снаряди та авіабомби. Цього разу водолази вполювали гвинтівку. За пів сотні метрів від берега. А ось піратські скарби ще не траплялись - жартують рятувальники.

Всі роботи тут планують завершити до літа, коли розпочнеться курортний сезон і приїдуть перші відпочивальники. Без очистки морського дна бази відпочинку не отримують дозвіл на роботу. Адже попри Коронавірус, на Азовському узбережжі готуються приймати туристів.