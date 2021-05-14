Узбережжя Азовського моря взялись чистити перед початком курортного сезону [ Редактировать ]
Курортний сезон ще не розпочався, а роботи у рятувальників на узбережжі Азовського моря - хоч відбавляй. Вже не перший тиждень там ретельно обстежують морське дно. Що шукають? Розкажуть наші кореспонденти.
Сергій, аквалангіст:
Глубина разная, в принципе, до трех четырех метров доходит глубина.
Азовське море хоч і мілке, проте непередбачуване - кажуть рятувальники. Зазвичай зимові шторми змивають в море чимало небезпечного мотлоху. Від автомобільних скатів і пляжних металевих парасольок, до залізобетонних стовпів.
Анатолій Воронин, заступник директора КП "Рятувально-водолазна служба" Бердянска:
Все буквально предметы, которые угрожают жизни людей мы выносим на берег. Потому что если это камень, есть возможность травмироваться. Если битое стекло или бутылка - это тоже травма. Особенно внимание уделяем детским оздоровительным учреждениям.
Роботи - непочатий край, додають аквалангісти. Вже кілька тижнів поспіль вони ретельно обстежують майже все курортне узбережжя Азовського моря.
Василь Ткач, заступник начальника аварійно рятувального загону спеціального призначення Запоріжжя:
Якщо Приморськ брати, кілометрів тридцять. І в Кирилівці, і в Бердянську, проходе обстеження. Ну загалом - кілометрів 120.
Окрім техногенного сміття, нерідко трапляються й знахідки часів Другої світової снаряди та авіабомби. Цього разу водолази вполювали гвинтівку. За пів сотні метрів від берега. А ось піратські скарби ще не траплялись - жартують рятувальники.
Всі роботи тут планують завершити до літа, коли розпочнеться курортний сезон і приїдуть перші відпочивальники. Без очистки морського дна бази відпочинку не отримують дозвіл на роботу. Адже попри Коронавірус, на Азовському узбережжі готуються приймати туристів.
по теме
Темнівська виправна колонія, що височіє над річкою Уди, скидає в неї абсолютно всі відходи: від фекалій і непотребу з кухні - до подрібненого пластику з підприємства, що розташоване на території колонії
У країні також скасовують більшість карантинних обмежень
День народження Будди для вірян нагода очистити душу та отримати шанс на позитивні зміни в житті - цей ритуал називається "звільнення з милосердя" і, за повір'ям, має послати Божу ласку
Самая большая проблема украинских мегаполисов — транспортное обеспечение
Ця проблема навіть здатна заблокувати доступ у космос для майбутніх поколінь. За нормальних умов сміття падає на Землю, згоряючи в щільних шарах атмосфери, але через підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері її щільність підвищується