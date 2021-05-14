Країни-члени Євросоюзу, не дочекавшись затвердження спільного коронавірусного паспорту, починають укладати угоди про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію. Більше про підготовку до туристичного літа у ЄС розкаже Олена Абрамович.

Зустрічі міністрів, послів, кілька триалогів між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС - досі не дали очікуваного результату. ЄС не може узгодити спільну коронавірусну перепустку та схему, за якою відкриватимуть кордони для її власників.

Міхаель Рот, міністр з європейських питань Німеччини:

Так званий цифровий зелений сертифікат надзвичайно важливий. І не лише для країн, залежних від туризму, це символ, який означає, що ми можемо діяти разом і подати чіткий сигнал про свободу пересування та мобільність у Європейському Союзі.

Проблема в тому, що дипломати - за відкриття кордонів лише для вакцинованих туристів. А Європарламент наполягає на рівних правах для тих, хто отримав негативний тест на ковід. Більше того, депутати вимагають, щоб тести були безкоштовними. Тож поки тривають суперечки щодо загальноєвропейської схеми, країни починають відкриватися одна для одної.

Якуб Кулганек, міністр закордонних справ Чехії:

Ми надаємо перевагу загальноєвропейському рішенню у формі цифрових сертифікатів. Однак ми також хочемо домовитись із нашими сусідами, мати план Б. Вакцинація залишається пріоритетом, відповідно ми маємо дозволяти вакцинованим людям вільно подорожувати.

Перших домовленостей уже досягнуто. Так з суботи, 15 травня, Чехія визнаватиме сертифікати про вакцинацію з Німеччини, Польщі та Угорщини. Ведуться перемовини і з Грецією та Хорватією, де чехи люблять відпочивати найбільше. Туристичні країни і собі починають відкриватися для третіх країн. У першу чергу - багатих. Наприклад, Іспанія дуже хоче побачити британських гостей.

Реєс Марото, міністерка туризму Іспанії:

Британці зможуть виїжджати з Великої Британії з 17 травня після скасування обмежень, які британський уряд наклав на своїх жителів. І це, безумовно, є хорошою новиною. Після перегляду наших рекомендацій, британці матимуть право прибути до Іспанії з 20 травня.

Заради британців, до речі, навіть в останній момент перенесли фінал Ліги Чемпіонів - з Туреччини до Португалії. Бо Велика Британія внесла Туреччину в список країн з високим рівнем поширення епідемії і британські вболівальники не мали права туди летіти. Щоправда, до Порто фанів пускатимуть за умови, що вони полетять додому у той самий день.

Маріана Вієйра да Сілва, державний міністр у справах президента:

Будуть дві фан-зони, і звідти вболівальники будуть переміщені на стадіон і зі стадіону в аеропорт. Вони перебуватимуть в Португалії менше 24 годин, залишатимуться в своїх групах і, очевидно, перед посадкою в літак здаватимуть тест.

Готельний бізнес міста Порто такій новині не зрадів. Але тим вболівальникам, які не будуть дивитися матч безпосередньо на стадіоні, а захочуть провести час у місті, дозволять залишитись на ніч. Матч запланований на 29 травня. І до того часу в Брюсселі теж сподіваються узгодити загальноєвропейські правила для туристів.