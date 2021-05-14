Помилки та невідповідності. Міжнародна група науковців заявила, що має "низку питань" до результатів третього етапу випробувань російської вакцини Sputnik V. Зокрема, вказують на недоступність початкових даних випробувань, а також розбіжності в оприлюднених результатах. Раніше такі ж "проблемні дані" виявили в результатах першої та другої фаз випробувань. Нагадаю, Росія першою у світі зареєструвала власну вакцину проти Ковіду у серпні минулого року, ще до початку необхідних клінічних досліджень. А про те, як цивілізований світ продовжує боротися з епідемією - у нашому огляді.

У США повністю вакциновані громадяни можуть не носити масок як на відкритому повітрі, так і у приміщенні. Рішення ухвалив американський Центр з контролю та профілактики захворювань. Президент Байден з такої нагоди офіційно з'явився перед пресою з відкритим обличчям і заявив про "великий день для Штатів".

Показники захворюваності у країні нині найнижчі з вересня. Вакцинували вже понад 40 відсотків населення. Щеплювати почали і підлітків від 12 до 15 років.

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Італія значно прискорює кампанію вакцинації. З понеділка протиковідне щеплення зможуть отримати особи від 40 років. У кожному з 20 регіонів країни є свій власний графік вакцинації - відповідно до кількості населення та наявних доз.

Раніше почали щеплювати всіх, кому за 50. Наразі в Італії щодня вакцинують близько 470 тисяч - це на 30 тисяч більше, аніж тиждень тому.

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Тим часом у Британії "індійський штам" коронавірусу підхопили вже тисяча 313 осіб. Це понад вдвічі більше, аніж було ще минулого тижня. Спалахи зафіксували в Лондоні, Болтоні, Тайнсайді та Ноттінгемі. В уряді не виключають повторного запровадження регіональних обмежень. Спочатку планують посилити заходи контролю. Зокрема йдеться про швидке тестування в районах, де спостерігають значне поширення індійського штаму.

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Іспанія планує відкритися для туристів з-поза меж ЄС після 20 травня. А Греція вже запрошує іноземних відпочивальників. Відтепер гостям країни не треба самоізолюватися.

На кордоні необхідно пред'явити негативний тест на ковід або довідку про вакцинацію. Раніше міністр туризму Греції заявив, що в'їзд буде дозволений, зокрема, й українцям. Відсьогодні в країні також скасовують ще більше карантинних обмежень, зокрема відновлюють роботу ресторани, а комендантська година починатиметься пізніше.

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У Чехії запустили власну "валюту" для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу. У місті кийові організували схему, за якою жителям дають гроші на закупи у вигляді цифрових ваучерів.

Сертифікати на 400 крон - це близько 15 євро, можна витратити у 40 закладах. 30 тисяч євро фінансування під цей проєкт надав приватний доброчинець із місцевих жителів. А запровадити допомогла місцева влада.