Українськая авіація згадує річницю випробувань "Іллі Муромця" [ Редактировать ]
Сьогодні видатна річниця для української авіаційної галузі. 14 травня 1914 року у литовській Лієпаї було випробувано гідроплан "Ілля Муромець" київського авіаконструктора Ігоря Сикорського.
Перший політ літака тривав 12 хвилин, одним із пілотів був сам інженер Сікорський. Літаки цієї серії випускалися з 1914 по 1918 роки і були на озброєнні у Російської Імперії та пізніше в Української Народної Республіки. Серія "Ілля Муромець" свого часу встановила низку рекордів свого часу з вантажопідйомності.
Нагадаю, що сучасна Україна досі своєрідно підтримує спадок Ігоря Сикорського, утримуючи світовий рекорд із вантажопідйомності літаків: він належить судну Ан-225 Мрія.
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