Серія "Ілля Муромець" свого часу встановила низку рекордів свого часу з вантажопідйомності

Сьогодні видатна річниця для української авіаційної галузі. 14 травня 1914 року у литовській Лієпаї було випробувано гідроплан "Ілля Муромець" київського авіаконструктора Ігоря Сикорського.

Перший політ літака тривав 12 хвилин, одним із пілотів був сам інженер Сікорський. Літаки цієї серії випускалися з 1914 по 1918 роки і були на озброєнні у Російської Імперії та пізніше в Української Народної Республіки. Серія "Ілля Муромець" свого часу встановила низку рекордів свого часу з вантажопідйомності.

Нагадаю, що сучасна Україна досі своєрідно підтримує спадок Ігоря Сикорського, утримуючи світовий рекорд із вантажопідйомності літаків: він належить судну Ан-225 Мрія.