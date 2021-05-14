Бойовики щонайменше 19 разів із мінометів, гаубиць та навіть танків обстрілювали українські позиції

На передовій - знову загострення. Від снайперської кулі загинув український військовий. Ворог бив із танків та артилерії. Докладніше про ситуацію на фронті - розкаже наш воєнкор Руслан Смещук.

Підступи до окупованої Горлівки. Періодично лунають черги ворожих кулеметів. Зараз це - один із найнапруженіших напрямків.

Позивний "Юнкер", військовослужбовець Збройних сил України:

Ситуація почала загострюватися трошки. Працює артилерія 122, ствольна. 120 міномети, 82 міномети, крупнокаліберні кулемети, автоматичну гранатомети.

Ця ніч була традиційно неспокійною.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це було начало третьої ночі, вони кинули пару ВОГів і скрилися.

ВОГи - це гранати з автоматичного гранатомета. А у попередні ночі Віталію не давали спати важчі боєприпаси.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Недавно по сусідам прилітало артилерія 122. Прокидається в ужасі від вибухів. Не знаєш куди може прилетіти.

Українські позиції тут знаходяться в низинах, так що у супротивника перевага. Панівні висоти дозволяють бойовикам краще контролювати місцевість.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони бачать якесь двіженіє і кидають. З териконів наблюдають вони. Як міняємося.

Але допомагає нашим солдатам сама природа. Зараз низини рясно вкрила зелень, яка добре маскує окоп та позиції.

Поки вони ще чекають - щоб робити якісь дії диверсійні. А для нас добре. Нас меньше стало видно.

А ще на цьому напрямку бойовики активно застосовують керовані протитанкові комплекси - ПТУри.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Крім мінометів і ствольної артилерії супротивник розсредоточив розрахунку ПТРК виставив на позиції і чекає переміщення транспорту. Охотиться. А також не брезгує стрільбою по піхоті. У нас нажаль був випадок коли наш хлопець загинув через ПТРК.

Що ж до загальної ситуації - зараз на фронті спостерігають ескалацію. Бойовики щонайменше 19 разів із мінометів, гаубиць та навіть танків обстрілювали українські позиції. Один військовослужбовець загинув.