На Донбасі фіксують чергове загострення [ Редактировать ]
На передовій - знову загострення. Від снайперської кулі загинув український військовий. Ворог бив із танків та артилерії. Докладніше про ситуацію на фронті - розкаже наш воєнкор Руслан Смещук.
Підступи до окупованої Горлівки. Періодично лунають черги ворожих кулеметів. Зараз це - один із найнапруженіших напрямків.
Позивний "Юнкер", військовослужбовець Збройних сил України:
Ситуація почала загострюватися трошки. Працює артилерія 122, ствольна. 120 міномети, 82 міномети, крупнокаліберні кулемети, автоматичну гранатомети.
Ця ніч була традиційно неспокійною.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це було начало третьої ночі, вони кинули пару ВОГів і скрилися.
ВОГи - це гранати з автоматичного гранатомета. А у попередні ночі Віталію не давали спати важчі боєприпаси.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Недавно по сусідам прилітало артилерія 122. Прокидається в ужасі від вибухів. Не знаєш куди може прилетіти.
Українські позиції тут знаходяться в низинах, так що у супротивника перевага. Панівні висоти дозволяють бойовикам краще контролювати місцевість.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони бачать якесь двіженіє і кидають. З териконів наблюдають вони. Як міняємося.
Але допомагає нашим солдатам сама природа. Зараз низини рясно вкрила зелень, яка добре маскує окоп та позиції.
Поки вони ще чекають - щоб робити якісь дії диверсійні. А для нас добре. Нас меньше стало видно.
А ще на цьому напрямку бойовики активно застосовують керовані протитанкові комплекси - ПТУри.
В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Крім мінометів і ствольної артилерії супротивник розсредоточив розрахунку ПТРК виставив на позиції і чекає переміщення транспорту. Охотиться. А також не брезгує стрільбою по піхоті. У нас нажаль був випадок коли наш хлопець загинув через ПТРК.
Що ж до загальної ситуації - зараз на фронті спостерігають ескалацію. Бойовики щонайменше 19 разів із мінометів, гаубиць та навіть танків обстрілювали українські позиції. Один військовослужбовець загинув.
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