Кабмін залишили два міністри [ Редактировать ]
Мінус 2. Уряд покидає міністр економіки Ігор Петрашко та Міністр інфраструктури Владислав Криклій. Обидва уже написали заяви і направили їх до Верховної ради. Це підтвердили у пресслужбі парламенту. Хто їх замінить - поки що офіційної інформації немає.
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