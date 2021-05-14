Хто їх замінить - поки що офіційної інформації немає

Мінус 2. Уряд покидає міністр економіки Ігор Петрашко та Міністр інфраструктури Владислав Криклій. Обидва уже написали заяви і направили їх до Верховної ради. Це підтвердили у пресслужбі парламенту. Хто їх замінить - поки що офіційної інформації немає.