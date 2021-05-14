Ізраїль здійснив наймасштабнішу воєнну операцію у секторі Газа від початку цього конфлікту. Хамас передав через Єгипет пропозицію тимчасового перемир'я, але Ізраїль на не погодився. Тож що відбувається зараз в єврейській державі, дивіться далі.

67-річний охоронець висотки у Газі, Джамаль Насман, спокійно прогулювався вулицею, коли йому зателефонували. Невідомий голос у трубці повідомив, що будинок, де працює чоловік, - під прицілом ракетного обстрілу.

Це телефонували ізраїльські військові. Вони з'ясували, що в будівлі розмістилися офіси угруповання Хамас і вирішили її знищити.

Джамаль Насман, охоронець:

Я сказав йому - дозволь вивести людей, дай мені шанс. Він відповів: даю тобі дві-три години, потім вежа впаде. Але спершу ти почуєш сигнал, ми зробимо попереджувальний постріл.

Людей вивели, обійшлося без постраждалих. Проте так буває не завжди. Обидві сторони інтенсивно обмінюються ракетними пострілами. Від початку конфронтації у секторі Гази загинуло понад 100 людей, серед жертв є діти. Втрати з ізраїльського боку вісім осіб. У відповідь на невпинний вогонь бойовиків, цієї ночі ЦАХАЛ задіяв 160 літаків та гвинтокрилів, а також танки і артилерію. За 40 хвилин знищили півтори сотні об'єктів Хамасу. Сектор Гази поступово перетворюється на звалище брухту.

Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми змусимо Хамас та інші терористичні організації дорого заплатити. Вони платять уже і заплатять ще більше. Останнє слово ще не сказано. І ця операція триватиме, скільки буде потрібно.

Нетаньяху каже, що війна йде на два фронти. Окрім збройного протистояння на кордоні з Газою, по всій країні палають осередки заворушень у змішаних арабо-ізраїльських містах. На території Єврейської держави проживають понад 20 відсотків арабів. Поліція патрулює місто Лод - найбільш гарячу точку, де навіть попри комендантську годину відбулися напади на синагоги та вуличні бої. Групи арабів та євреїв атакували магазини, готелі та автомобілі.

Амір Охана, міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю:

Ми робимо усе можливе, щоб стримати жителів Лода, тому застосовуємо силу у різний спосіб.

З закликами припинити вогонь виступають світові лідери, у різних країнах люди виходять на акції підтримки палестинців чи ізраїльтян. Над Дніпром у Києвом сьогодні пролетів велетенський прапор Ізраїлю. Його запустила з власної ініціативи приватна компанія, що оперує дронами.