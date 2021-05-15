Вторая ракетка Украины и 33-й номер в рейтинге теннисисток-профессионалок WTA Даяна Ястремская, сдавшая в ноябре положительный тест на допинг, заявила, что метаболиты местеролона попали в ее организм во время полового акта с бывшим парнем. Об этом пишет немецкий Der Spiegel.

Такое заявление спортсменка сделала на первом слушании спортивного арбитражного суда. Вместе с тем экс-бойфренд Ястремской опроверг ее слова.

Ему пришлось сдать анализ крови и написать заявление для трибунала Международной теннисной федерации. Затем у него потребовали сдать на анализ волосы, на что он ответил отказом и перестал сотрудничать со стороной защиты 20-летней одесситки.

Сама Даяна Ястремская заявила в Instagram, что все это неправда, однако отказалась разглашать детали.

Вы могли видеть последнюю историю обо мне и моем деле. Я могу категорически заявить, что это неправда и клевета. Мои юристы свяжутся с изданиями. Я уверена, что меня оправдают, когда у меня будет возможность представить свое дело и свои доказательства на полноценном слушании. Поскольку на данный момент вся информация конфиденциальна, я не могу больше ничего сказать.

Официальные слушания по делу Ястремской пройдут во второй половине мая. На них Федерация тенниса решит, пыталась ли теннисистка скрыть употребление стероидов, или же ее бывший парень ее оболгал.

Напомним, что Элина Свитолина сразилась с первой ракеткой мира в престижном турнире.