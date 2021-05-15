В Украине введут в обращение золотую монету, которую чеканили при Януковиче [ Редактировать ]
Источник: НБУ
В понедельник, 17 мая, Национальный банк Украины вводит в обращение золотую памятную монету номиналом в 1 гривну, посвященную Киевскому князю Владимиру Великому. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Новинка полностью воспроизводит дизайн 1-гривневой монеты "Владимир Великий" образца 2004 года. На реверсе монеты изображен князь Владимир Великий, который держит в правой руке крест, а в левой - макет Десятинной церкви.
Монета "1 гривна" изготовлена из золота 999,9 пробы, качество чеканки - UNC, масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, диаметр - 25,0 мм, гурт монеты - гладкий.
Отчеканена монета тиражом 500 штук еще в 2010 году, когда президентом был Виктор Янукович.
В НБУ считают, что монета будет иметь повышенный спрос среди коллекционеров, поэтому ее будут реализовывать на электронных аукционах. Это позволит на прозрачной и конкурентной основе удовлетворить спрос клиентов: банков, нумизматов, юридических и физических лиц. Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты состоится в день ее введения в оборот - 17 мая.
Напомним, что середине декабря 2020 года в Украине выпустили новую серебряную монету номиналом 20 гривен "Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион". Ее цена - 3542 гривны.
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