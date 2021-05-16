Британский прибрежный патрульный корабль Trent P224 вошел в воды Черного моря. Программа визита судна в настоящее время неизвестна.

HMS Trent — один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Известно, что он является. Длина корабля составляет 90 метров, ширина - 13 метров, а осадка - 3,8 метра. Пара дизельных двигателей разгоняют его до 25 узлов (46 километров в час). Экипаж состоит из 60 моряков.

Британский патрульный корабль Trent, который следует в Одессу, вошел в Черное море. Сейчас он проходит через Босфор в сопровождении береговой охраны Турции.

Отмечается, что патрульный катер несет на себе вооружение в виде артиллерийской установки и пулеметов. Также на борт Trent способен совершить посадку вертолет "Мерлин".

Читайте также, в Черное море направились ракетные эсминцы Соединенных Штатов Америки (США) Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Ранее корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота.

Отмечается, что отряд из 15 российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

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