Відставка Степанова: Кіра Рудик розповіла про роботу очільника МОЗ [ Редактировать ]
Фпракція "Голос" буде підтримувати відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час позачергового засідання Верховної Ради України. Про це в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" заявила голова партії "Голос" Кіра Рудик.
Ми вже зібрали 150 голосів за скликання позачергового засідання, на якому потрвбно було б розглянути відставку міністра Степанова. Ми вважаємо відставку запізнілою. Ще рік тому ми почали говорити, що міністр Степанов не на своєму місці. Всі три задачі, як стояли перерд ним, як перед міністром були провалені. Наразі його не можуть підтримувати ні пацієнти, ні лікарі. Він повинен покинути посаду, також повинен бути проведений аудит його діяльгості.
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