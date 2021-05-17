Украина и еще 2 страны создатели "Ассоциированное трио" [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина, Грузия и Молдова создали формат "Ассоциированного трио" для усиления сотрудничества на пути к членству в ЕС. В Киеве был подписан соответствующий документ представителями трех стран. Об этом он сказал на совместном брифинге с министрами иностранных дел Грузии и Молдовы.
Мы сегодня сделали доброе дело. Мы подписали документ (меморандум о взаимопонимании. - ред.), который устанавливает "Ассоциированное трио". Это формат усиленного сотрудничества наших трех государств в направлении европейской интеграции.
Новая инициатива позволит Украине, Молдове и Грузии эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции.
Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС. Мы все сделали наш европейский выбор, подписали соглашения об ассоциации и стремимся стать членами Европейского Союза. Сегодня мы согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к евроинтеграции.
"Ассоциированное трио" включает три основных элемента:
- структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел,
- совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами,
- координацию позиций в рамках формата Восточного партнерства.
Этот документ подчеркивает наше намерение гарантировать европейскую перспективу для наших государств и амбиции получить членство в ЕС.
Глава МИД также отметил, что новый формат также будет включать вопросы безопасности и стабильности в регионе.
Ранее сообщалось, что конгресс США поддержал выделение украинской армии $304 миллионов. Также мы писали о том, что Великобритания отправит военные корабли в Черное море для поддержки Украины.
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