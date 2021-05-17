В понедельник, 17 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина, Грузия и Молдова создали формат "Ассоциированного трио" для усиления сотрудничества на пути к членству в ЕС. В Киеве был подписан соответствующий документ представителями трех стран. Об этом он сказал на совместном брифинге с министрами иностранных дел Грузии и Молдовы.

Мы сегодня сделали доброе дело. Мы подписали документ (меморандум о взаимопонимании. - ред.), который устанавливает "Ассоциированное трио". Это формат усиленного сотрудничества наших трех государств в направлении европейской интеграции.

Новая инициатива позволит Украине, Молдове и Грузии эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции.

Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС. Мы все сделали наш европейский выбор, подписали соглашения об ассоциации и стремимся стать членами Европейского Союза. Сегодня мы согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к евроинтеграции.

"Ассоциированное трио" включает три основных элемента:

структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел,

совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами,

координацию позиций в рамках формата Восточного партнерства.

Этот документ подчеркивает наше намерение гарантировать европейскую перспективу для наших государств и амбиции получить членство в ЕС.

Глава МИД также отметил, что новый формат также будет включать вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что конгресс США поддержал выделение украинской армии $304 миллионов. Также мы писали о том, что Великобритания отправит военные корабли в Черное море для поддержки Украины.

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