Назван самый опасный вирус 2021 года [ Редактировать ]
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Исследователи Check Point Software Technologies опубликовали рейтинг самых опасных компьютерных вирусов 2021 года в Швейцарии. Троян AgentTesla оказался самым опасным для компьютеров по состоянию на май 2021 года. Об этом сообщает ComputerWorld.
Троян расширенного удаленного доступа AgentTesla, также известный как RAT, активен с 2014 года и действует как кейлоггер и похититель паролей. Опасность вредоносного приложения в том, что оно может считывать нажатия клавиш жертвы, отслеживать и записывать данные в буфер обмена и отправлять их на удаленные серверы злоумышленников.
Таким образом киберпреступники могут получить важную информацию о доступе для таких программ, как Google Chrome, Mozilla Firefox и почтовый клиент Microsoft Outlook.
По состоянию на май 2021 года AgentЕesla заразил 11% компьютеров во всем мире. Однако по количеству зараженных машин лидирует троян Dridex – его действия стали причиной заражения 15% компьютеров во всем мире. Она по степени опасности Dridex находится на втором месте рейтинга.
ТОП-3 рейтинга замыкает банковский троян Trickbot. За ним следуют Nanocore и DameWare.
В целом рейтинг из ТОП-10 выглядит следующим образом:
Рейтинг самых опасных вирусов в мире
В целом, в последнее время выросло количество атак вирусов. По информации исследователей, в среднем каждые 10 секунд одна организация в мире становится жертвой вымогателей.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мы составляли рейтинг ТОП-20 самых опасных приложений на Android и iPhone. Также ранее эксперты обнаружили, что популярное Android-приложение несет угрозу смартфонам.
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