На турнире по смешанным единоборствам UFC 262, который прошел в Хьюстоне (США) бразилец Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс UFC в легком весе, которым ранее владел непобежденный Хабиб Нурмагомедов (29-0).

Оливейра нокаутировал Чендлера в начале второго раунда. Уже на первых секундах бразилец нанес точный левый боковой, который отправил Чендлера на пол. Американец поднялся, но пропустил еще один левый хук, и опять оказался на полу. Оливейра бросился добивать оппонента, и рефери остановил бой.

На счету 31-летнего Оливейры 31 победа и 8 поражений. За чемпионский бой он получил гонорар в размере $455 тыс.

35-летний Чендлер потерпел 6-е поражение в карьере при 22 победах. Схватка за пояс Хабиба обогатила его на $380 тыс.

Напомним, что ранее титул чемпиона UFC в легком весе принадлежал дагестанцу Хабибу Нурмагомедову. Он завоевал его в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Позднее Нурмагомедов трижды защищал чемпионский пояс: против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и американца Джастина Гэтжи. В марте 2021 года 32-летний Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца.