Шмыгаль объяснил, почему увольняют главу Минздрава Степанова [ Редактировать ]
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Отставку министра здравоохранения Максима Степанова инициировали из-за медленных темпов вакцинации. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации.
По словам главы правительства, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу. На них министр Степанов давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.
Темпы свидетельствуют о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера.
Ранее в Офисе президента Зеленского заявили, что главу Минздрава увольняют из-за проблем с контрактами по вакцинации, а также пристального внимания к министру со стороны НАБУ.
Напомним, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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