Рада получила представление об отставке Степанова [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило сегодня в парламент.
Об этом заявила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний.
"Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сообщила она.
Ранее сообщалось, что "Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров
Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количества заболеваний коронавирусом после майских праздников
Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину
Фракция "Слуга народа" обсудит возможность увольнения министра здравоохранения Максима Степанова
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко прокоментував можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова