Скасували більшу частину карантинних обмежень і у Великій Британії. Відкрилися зачинені протягом року театри, британцям знову дозволили виїжджати за кордон у відпустку. Як проходить день свободи у Лондоні - розповість Світлана Чернецька.

У королівському балеті репетиції тривають повним ходом. Весь минулий рік театр був зачинений. І ось нарешті тут знову готуються приймати глядачів. Усі танцюристи двічі на тиждень здають тест на коронавірус. Приміщення часто провітрюють та прибирають. А під час вистави зала буде заповнена лише на половину.

Анна Роуз О'Салліван, перша солістка Королівського балету:

Це були дуже дивні часи. Ми поводили репетиції в себе на кухнях та у вітальнях. Мій поштар проходив повз вікна й бачив усе це. Було доволі незвично.

До роботи повертається лише третина театрів Вест Енду. Великі шоу, як-от "Гамілтон" та "Попелюшка", чекають кінця червня, коли країна остаточно повернеться до звичного життя. Їхні вистави надто дорогі і не окуповуються, якщо зала не заповнена ущерть.

Джуліан Бьорд, виконавчий директор об'єднання театрів:

Якщо подивитися на центральний Лондон і всі театри, які відкрилися з карантинними обмеженнями, то квитки розкуповують доволі швидко. Люди дуже скучили за театрами, тому готові на все.

Так само британці засумували за вечерями в ресторанах та пивом у пабах. Адже донині клієнтів обслуговували лише на терасах. Також серед коронавірусних послаблень - дозвіл на обійми. А ще можна приймати гостей удома, щоправда, не більше ніж 6 осіб під одним дахом. Але чи не найочікуваніша - можливість відпочити за кордоном. Виїзд з країни без поважної причини ще напередодні карали чималим штрафом.

Ми з нетерпінням чекаємо сонця і відпустки, останні пів року були дуже важкими. Щоправда, планування подорожі виявилося справжнім жахіттям, потрібно забронювати тести на коронавірус перед вильотом, під час відпочинку та після повернення. Це все дуже дорого.

Решту коронавірусних обмежень влада планує скасувати 21 червня. Щоправда, цьому може завадити поширення індійського штаму коронавірусу. Адже попередні дані вказують на те, що він легше передається і може охопити більше людей.