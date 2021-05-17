У Цахалі повідомили про ракетні удари по будинках дев'яти командирів ісламістського угруповання

Армія оборони Ізраїлю атакувала базу військової розвідки ХАМАС у Секторі Гази. Також у Цахалі повідомили про ракетні удари по будинках дев'яти командирів ісламістського угруповання.

За останньою інформацією, в палестинському Секторі Гази загинули 192 людини. З ізраїльського боку десятеро громадян стали жертвами ескалації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив загострення з міністрами Катару, Єгипту та Саудівської Аравії. Дипломати домовилися докласти усіх зусиль, щоб відновити спокій в Ізраїлі, на Західному березі Йордану та в Газі.