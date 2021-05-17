А ще тих, хто записався через додаток "Дія"- уже щеплять. Втім, наразі це стосується лише українців, старших за 65 років, - повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Загалом же вакцинували вже близько мільйона людей. А рівень захворюваності на ковід стабільно знижується вже кілька тижнів поспіль.

На сьогодні в Україні майже вдвічі менше активних хворих, ніж під час піку епідемії за минулу добу - понад дві тисячі нових заражень. Одужало втричі більше. Померло 109 людей. Найбільше підтверджених випадків - у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.