Користувачів "Дії" почали щеплювати від коронавірусу [ Редактировать ]
А ще тих, хто записався через додаток "Дія"- уже щеплять. Втім, наразі це стосується лише українців, старших за 65 років, - повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Загалом же вакцинували вже близько мільйона людей. А рівень захворюваності на ковід стабільно знижується вже кілька тижнів поспіль.
На сьогодні в Україні майже вдвічі менше активних хворих, ніж під час піку епідемії за минулу добу - понад дві тисячі нових заражень. Одужало втричі більше. Померло 109 людей. Найбільше підтверджених випадків - у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.
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