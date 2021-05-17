Сінгапур закриває школи через спалах індійського коронавірусу [ Редактировать ]
Закривають школи і в Сінгапурі. Там спалах індійського штаму коронавірусу. Напередодні заразилися 38 людей. З них четверо - діти. Від середи школярів переведуть на дистанційне навчання. А в уряді готують план вакцинації для молоді.
Наразі протиковідне щеплення в країні отримали більше мільйона людей, тобто п'ята частина населення, здебільшого літні люди. А за кілька днів почнуть вакцинувати тих, кому до 45 років.
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