Закривають школи і в Сінгапурі. Там спалах індійського штаму коронавірусу. Напередодні заразилися 38 людей. З них четверо - діти. Від середи школярів переведуть на дистанційне навчання. А в уряді готують план вакцинації для молоді.

Наразі протиковідне щеплення в країні отримали більше мільйона людей, тобто п'ята частина населення, здебільшого літні люди. А за кілька днів почнуть вакцинувати тих, кому до 45 років.