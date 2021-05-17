Тайвань заборонив в'їзд іноземцям через спалах COVID-19 [ Редактировать ]
В азійських країнах карантин, навпаки, посилюють. Через спалах коронавірусу влада Тайваню на місяць заборонила в'їзд усім іноземцям.
За добу в країні зафіксували понад три сотні нових хворих - це на третину більше, ніж два дні тому. У столиці - Тайбеї - на два тижні закривають школи та дитячі садочки. Люди почали панічно скуповувати продукти та товари першої необхідності.
Поки що в уряді утримуються від запровадження повного локдауну. Втім, і не виключають його, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться. Від початку епідемії в Тайвані інфікувалися більше двох тисяч жителів. З них дванадцять померли.
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