Від початку епідемії в Тайвані інфікувалися більше двох тисяч жителів

В азійських країнах карантин, навпаки, посилюють. Через спалах коронавірусу влада Тайваню на місяць заборонила в'їзд усім іноземцям.

За добу в країні зафіксували понад три сотні нових хворих - це на третину більше, ніж два дні тому. У столиці - Тайбеї - на два тижні закривають школи та дитячі садочки. Люди почали панічно скуповувати продукти та товари першої необхідності.

Поки що в уряді утримуються від запровадження повного локдауну. Втім, і не виключають його, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться. Від початку епідемії в Тайвані інфікувалися більше двох тисяч жителів. З них дванадцять померли.