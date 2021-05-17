Триває протистояння і на українському Донбасі. Ворог б'є по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій - у репортажі Руслана Смещука.

Терикони на горизонті, побиті осколками габіони, на землі - свіжі вирви. Це передові позиції під Красногорівкою. По той бік - уже околиці Донецька.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольна артсистеми "Рапіра". Іспользують протитанкові гранатомети, автоматичну гранатомети СПГ-9 и АГС-17. Ведуть вогонь по наших позиціях.

Атакувати бойовики намагаються в темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник стріляє або з ранку, або ввечері - в той час, коли немає спостерігачів ОБСЄ, щоб вони менше фіксували порушення.

І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники все ж таки намагаються підходити впритул до армійських окопів. Проте якось недолуго - іронізують армійці.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Пару разів намагалися підібратися поближче і подивитися як ми себе вночі ведемо. Но ми їх обнаружили три чоловіка шли розвідчики. - А як рівень їх? Професійний? - Не дуже, бо профі себе б не видали, а ці внаглу перли в полузігнотуму состоянії.

Василеві - майже п'ятдесят, і це його перший "військовий" контракт. Каже: вирішив перевірити себе на міцність. До фронтових умов пристосувався, хрещення вогнем пройшов. От тільки рідні хвилюються, розповідає Василь. І, користуючись нагодою, заспокоює - з ним усе гаразд.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Дружині Катерині, внукам, братам, сестрам - всім хто знає в Вінницькій області.

А ще на цих позиціях живе незвичний вояк. Чотири лапи, хвіст і сумний погляд. Пес схожий на ведмедя, тож і прізвисько відповідне - Мишко.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Он много перенес, у него плечевая разбита полностью. Контуженый полностью. Мишаня хороший.

Саме через свій бойовий досвід, поранення і пережиті обстріли - собака набув важливих навичок. Якимось чином він передбачає ворожі атаки. І попереджає вояків.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

За 15 хвилин до обстрілу, Мішаня уже оповещает. Молниеносно. Стрелковое, любое, короче - Мишаня уже возле блиндажа. И самочку молодую тоже обучил. Хорошая чуечка. - А ви його з собою возите? - Нет, Миша тут уже много ротаций, он ветеран - все знает.

Тож кудлатого з кожною ротацією передають як незамінний оберіг.