У Харкові присвятили померлим від СНІДу інсталяцію із червоними стрічками [ Редактировать ]
Інсталяцію із червоними стрічками, символічним зображенням померлих від СНІДу, виставили в середмісті Харкова.
День пам'яті відзначають щороку, у третю неділю травня. Сьогодні тут роздавали буклети та презервативи. А всі охочі могли безоплатно здати експрес-тест. За минулий рік в країні від імунодефіциту померли 2,5 тисячі людей.
Активісти нагадують - потрібно проходити тестування раз на рік. Бо саме вчасно поставлений діагноз дає шанс на повноцінне життя. 90 відсотків померлих від СНІДу дізналися про хворобу занадто пізно.
Олена Овчиннікова, директорка Харківського благодійного фонду "Парус":
ВИЧ-инфекция уже давно вышла за пределы уязвимых групп и инфицироваться люди и из общего населения. Ну мы знаем пути передачи это через кровь половой путь, от матери к ребенку. И к сожалению, многие, выявляются уже в стадии СПИДа. Когда уже сложно назначить лечение.
Леонід Вєтров, житель Харкова:
Так безопаснее. Мне просто интересно и все. Раз для себя, а почему бы и нет я "за".
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