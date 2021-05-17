Щоб хижаки не полювали на худобу, на фермі почали розводити капібар

Була ферма, а став заповідник. У Колумбії чоловік перетворив свої угіддя на притулок для диких тварин. Зокрема, принаджує туди рідкісних ягуарів. І запрошує туристів на фото-сафарі. Наскільки успішний такий бізнес - розповість Анна Філь.

Колумбійці, котрі живуть пліч-о-пліч із дикими джунглями, звикли з природою воювати. Фермер Хорхе Барраган уклав з тропічним лісом мирову. Він великий землевласник, але частиною угідь поступився диким тваринам. Заборонив їх відстрілювати й навіть підгодовує, власну ж худобу там не випасає. Встановив приховані камери і влаштовує фотополювання. Головний трофей пана Хорхе - ягуари. Вони часті гості на фермі.

Хорхе Барраган, фермер:

У нашій культурі хижаків звикли вбивати, і це розв'язувало проблему. Та я іншої думки. Я порахував, що живий ягуар дорожчий, аніж мертвий. Тож для мене це інвестиція в місцевий туризм.

Такий експеримент триває уже 10 років. І вартує фермерові чимало. Щороку чоловік втрачає до сотні голів худоби, а кожна тварина - це доларів 300. Утім, збитки Хорхе покриває завдяки туристам. Щомісяця по кілька сотень мандрівників приїздять, щоб помилуватися природою і хоч краєчком ока побачити славнозвісних ягуарів.

Хорхе Барраган, фермер:

Коли твоїми угіддями гуляє дика кішка, трохи страшно. До того ж це б'є по кишені. Але наш досвід свідчить, що з дикими тваринами можна мирно співіснувати буквально пліч-о-пліч.

Щоб хижаки не полювали на худобу, на фермі почали розводити капібар - це природна здобич ягуарів. Також вирощують ліс - це домівка для диких котів. Стежити за ягуарами Хорхе допомагають науковці. Підтримують його й фінансово.

Саманта Рінкон, дослідниця Фонду захисту диких котів:

Це неймовірний приклад вдалого захисту диких тварин. Ми стежимо за ним уже 10 років. За цей час разом із паном Хорхе ми нарахували й зареєстрували на його угіддях 54 ягуари.

У лісах Колумбії мешкає до 15 тисяч ягуарів. А в кількох сусідніх країнах цих великих кішок повністю винищили. Тож колумбійці намагаються зберегти унікальних тварин - уже понад десяток фермерів наслідують приклад Хорхе Баррагана.