Отставка Степанова: в "Слуге народа" назвали число голосов [ Редактировать ]
АВ понедельник, 17 мая, за отставку главы Министерства здравоохранения Максима Степанова проголосуют более 250 народных депутатов. Такой прогноз озвучил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мой прогноз, что завтра в зале будет где-то 250-270 голосов", - сказал Арахамия на брифинге в Киеве после заседания фракции.
Он уточнил, что его фракция даст за отставку Степанова 200 голосов.
Также Арахамия заверил, что "слуги" единогласно поддержат кандидатов на должности министров.
Ранее в Офисе президента Зеленского заявили, что главу Минздрава увольняют из-за проблем с контрактами по вакцинации, а также пристального внимания к министру со стороны НАБУ.
Напомним, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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