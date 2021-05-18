У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримськотатарського народу

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року почалася депортація жінок, дітей, людей літнього віку зігнали до товарних вагонів і відправили у вигнання за тисячі кілометрів від Криму.

За офіційними даними, понад 190 тисяч людей вимушено покинули свої домівки, а за переписом Національного руху кримських татар, 423 тисячі.

Під час виселення і за роки вигнання загинула майже половина депортованих. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримськотатарського народу.