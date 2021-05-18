Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар [ Редактировать ]
Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року почалася депортація жінок, дітей, людей літнього віку зігнали до товарних вагонів і відправили у вигнання за тисячі кілометрів від Криму.
За офіційними даними, понад 190 тисяч людей вимушено покинули свої домівки, а за переписом Національного руху кримських татар, 423 тисячі.
Під час виселення і за роки вигнання загинула майже половина депортованих. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримськотатарського народу.
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Усього за тиждень,18 травня почалася депортація, під час якої з Криму було вивезено, за різними джерелами, від 180 до 230 тисяч осіб, із яких близько 46% загинули або дорогою, або в перші роки життя у вигнанні