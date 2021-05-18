В Киеве наркоман "избил" автомобиль [ Редактировать ]
В Киеве мужчина после приема амфетамина дебоширил на улице. Совместными силами полиции и прохожих его удалось задержать. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на улице Ольжича. Сначала мужчина блокировал движение автомобилей, а потом решил бить их.
Так не повезло водителю Chevrolet. Сначала он разбил кулаком окно боковое, потом взял камень и добавил еще заднее стекло. Задержан неравнодушными и полицией.
Отметим, что мужчина признал свою вину.
Ранее сообщалось, что в Киеве неадекват угнал ЗИЛ. Автоугонщик грузовика был нетрезв и пояснил, что хотел "покататься". Позже он заявил, что это "подстава" и он не был за рулем.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева, на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича, произошло жуткое ДТП, в результате которого девушке чудом удалось выжить. Так, ее сбила пенсионерка и на скорости переехала, даже не притормозив.
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