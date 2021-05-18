Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки в Украине подтвердили 4 095 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 235 детей и 162 медработников.
За последние сутки:
- заражений - 4 095,
- смертей - 285,
- выздоровевших - 17 751.
Сделано 30 693 ПЦР-теста, 13 378 ИФА-тестов и 17 039 экспресс-тестов на антиген.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 160 095,
- смертей - 48 469,
- выздоровевших - 1 882 344.
Больше всего случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ривненской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд
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