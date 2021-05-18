За сутки в Украине подтвердили 4 095 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели 235 детей и 162 медработников.

За последние сутки:

заражений - 4 095,

смертей - 285,

выздоровевших - 17 751.

Сделано 30 693 ПЦР-теста, 13 378 ИФА-тестов и 17 039 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 160 095,

смертей - 48 469,

выздоровевших - 1 882 344.

Больше всего случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ривненской (425), Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.