Тайвань заборонив в'їзд іноземцям через спалах COVID-19

За добу в країні зафіксували понад три сотні нових хворих - це на третину більше, ніж два дні тому. У столиці - Тайбеї - на два тижні закривають школи та дитячі садочки. Люди почали панічно скуповувати продукти та товари першої необхідності