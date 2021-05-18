В Індії випустили порошок проти COVID-19 [ Редактировать ]
Індія випустила ліки проти COVID-19. Препарат спільно розробляли міністерства оборони та охорони здоров'я. Це порошок, який перед вживанням розводять водою.
За словами виробників, нові ліки сприяють швидшому одужанню пацієнтів і знижують у них кисневу залежність. Після клінічних випробувань індійський регулятор схвалив препарат для екстреного використання.
по теме
На узбережжі виявили два десятки тіл. Подібні "знахідки" є і в інших регіонах. Місцева влада пообіцяла кремувати знайдені тіла власним коштом
Індія за останні дні б'є усі світові рекорди. Лікані переповнені, кисню катастрофічно бракує. І попри гуманітарну допомогу різних країн - ситуація досі критична.
Понад 360 тисяч інфікованих за добу. Це абсолютний світовий рекорд, проте мало хто на це зважає. Статистична шкала в Індії неухильно пнеться вгору
У королівському балеті репетиції тривають повним ходом. Весь минулий рік театр був зачинений. І ось нарешті тут знову готуються приймати глядачів. Усі танцюристи двічі на тиждень здають тест на коронавірус
Президент Джо Байден відзначив, що США зобов'язалися надати вп'ятеро більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна
За добу в країні зафіксували понад три сотні нових хворих - це на третину більше, ніж два дні тому. У столиці - Тайбеї - на два тижні закривають школи та дитячі садочки. Люди почали панічно скуповувати продукти та товари першої необхідності