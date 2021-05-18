ВВП Украины в годовом измерении падает пятый квартал подряд, а Кабмин все еще не знает, как остановить падение. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя свежие данные Госстата о падении экономики в первом квартале 2021 года.

"По последней информации, в первом квартале нынешнего года ВВП в реальном выражении сократился на 2% по сравнению с первым кварталом 2020-го. Падение произошло во всех базовых секторах реальной экономики: промышленное производство упало на 2%, производство сельхозпродукции – на 4,8%, строительство – на 12,3%, грузооборот – на 5,9%, пассажирооборот – на 35,3%. Уже пятый квартал подряд экономика проседает, а Кабмин все еще не знает, как это остановить. Это уже тенденция, несущая угрозу для государства и его граждан", – считает политик.

По словам народного депутата, продолжение спада экономики лишь частично объясняется последствиями эпидемии и локдаунами на национальном и региональном уровне.

"Во многом это результат практически полного отсутствия господдержки базовых секторов экономики, стагнации кредитования и ухудшающегося инвестиционного климата – в том числе из-за обострившегося конфликта на Донбассе. Прямые иностранные инвестиции за первый квартал 2021 года сократились на 0,3 млрд долларов – и это уже нельзя объяснить ничем, кроме ошибок власти", – заявил он.

Парламентарий напомнил, что по итогам тенденций первого квартала НБУ ухудшил свою оценку годового роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

"Это значит, что при продолжении нынешних тенденций Украина в 2021-м даже не сможет "отыграть" прошлогоднее падение экономики. На фоне ускоряющегося роста тарифов и цен низкие темпы роста экономики угрожают сохранением высокого уровня бедности граждан, низкого прожиточного минимума (почти в два раза ниже его фактического значения) и других базовых социальных стандартов, включая минимальную пенсию и выплаты при рождении. Очевидно, что такое положение дел не устраивает ни оппозицию, ни весь украинский народ. И потому вопрос о смене правительства становится ключевым для парламента", – подытожил Сергей