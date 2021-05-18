СБУ пояснила обшуки у будинку Кличка [ Редактировать ]
Не до Кличка. В СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе столичний голова. Мовляв, там проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.
Та київського мера це не стосується. Своєю чергою, Віталій Кличко зауважив, що спецпризначенці підіймалися на його поверх і навіть стукали у двері.
Це зафіксували відеокамери. Втім, відчинити не було кому, бо мер був на тренуванні. Про деталі спецоперації правоохоронці обіцяють розповісти згодом.
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