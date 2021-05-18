Євробачення-2021 стартує у Нідерландах [ Редактировать ]
Головний пісенний конкурс старого світу Євробачення сьогодні стартує в Роттердамі. Увечері відбудеться перший півфінал. Виступить на євросцені і український гурт Go_А з піснею "Шум". Ця композиція, за прогнозами букмекерів, входить у десятку найкращих.
Нагадаємо, Євробачення повертається після річної перерви. 2020 змагання скасували через пандемію. Нині шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на Ковід що два дні, з конкурентами спілкуватися не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня.
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Нині шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на Ковід що два дні, з конкурентами спілкуватися не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня
В первый день состоится репетиция полуфинала, а уже завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал. Второй полуфинал назначен на 20 мая, а 22 мая - финал "Евровидения-2021". Украину на конкурсе представляет группа Go_A с песней "Шум"
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Цьогоріч його приймає Роттердам. Україну представляє гурт Go_A із піснею Shum. Музиканти вже тиждень у Нідерландах, провели перші репетиції і вже зчинили фурор