Головний пісенний конкурс старого світу Євробачення сьогодні стартує в Роттердамі. Увечері відбудеться перший півфінал. Виступить на євросцені і український гурт Go_А з піснею "Шум". Ця композиція, за прогнозами букмекерів, входить у десятку найкращих.

Нагадаємо, Євробачення повертається після річної перерви. 2020 змагання скасували через пандемію. Нині шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на Ковід що два дні, з конкурентами спілкуватися не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня.