Владимир Кличко возвращается на ринг [ Редактировать ]
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возобновит карьеру и вернется на профессиональный ринг. Такое заявление сделал бывший тренер Владимира Джеймс Али Башир в интервью изданию "Чемпионат".
Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю на Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется.
Бывший наставник экс-чемпиона уверен, что Кличко-младший побьет рекорд легендарного Джорджа Формана.
Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней - Джошуа, Фьюри и Уайлдера.
Напомним, что Джордж Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко сейчас 45 лет и 54 дня. Он провел на профессиональном ринге 69 боев и одержал 64 победы, из них 55 нокаутом.
Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) является обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Боксеры не спеша договариваются об объединительном бое, победитель которого получит звание абсолютного чемпиона и соберет пояса по всем четырем версиям.
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