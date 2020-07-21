"Смотри, мама, я без рук": Кличко эффектно упал с гидрофойла (видео) [ Редактировать ]
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории (63 победы, 55 нокаутом, 5 поражений) Владимир Кличко упал с гидрофойла, отдыхая на воде.
44-летний спортсмен, известный своим пристрастием к экстремальным видам спорта, решил прокатиться по водной глади, не держась руками за страховочный трос.
"Смотри, мама, я без рук", - крикнул Владимир за несколько секунд до эффектного кувырка в реку.
Ранее сообщалось, что немецкое издание журнала Forbes оценило состояние Кличко-младшего в $100 млн. На момент окончания карьеры в 2017 году состояние Владимира оценивалось в $21,5 млн.
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