Совсем скоро украинских школьников ждут каникулы. В связи с пандемией коронавируса в этом году многие школы были вынуждены перейти на удаленное обучение или ввести досрочные весенние каникулы. В некоторых областях даты летних каникул также изменятся из-за смещения весенних каникул.

Отметим, что точные даты начала и конца отдыха каждое учебное заведение определит самостоятельно.

По закону учебный год должен начинаться не позднее 1 сентября, а заканчиваться до 1 июля. Обычно летние каникулы начинаются в ближайший понедельник к 1 июня - в этом году это 31 августа. Именно этот день станет началом летних каникул в 2021 году в большинстве украинских школ.

В некоторых регионах страны учебный год будет продлен, поскольку весной в них незапланированно продлевались весенние каникулы и дети не успевают освоить программу. В таких регионах обучение продлится после 31 августа.

Ранее сообщалось, что в Минобразования рассказали, как будут учиться дети после каникул. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - пока неизвестно.

Также мы писали о том, что в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

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