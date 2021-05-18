В Днепре патрульного избили коллеги на глазах у руководства [ Редактировать ]
В Днепре патрульного полицейского избили его коллеги. Инцидент произошел в здании управления патрульной полиции на глазах у других "копов", которые бездействовали.
Об этом потерпевший старший сержант патрульной полиции Максим Калиняк заявил на видео, которое он опубликовал в YouTube.
По словам мужчины, после смены его вызвал в свой кабинет заместитель начальника управления патрульной полиции Вячеслав Маслюк. Он хотел зачитать ему приказ. Патрульный заявил, что будет фиксировать все на видео.
После этого двое его коллег схватили Калиняка и выбили из рук смартфон. Кроме того, они начали его избивать. В итоге мужчине с разбитым лицом удалось сбежать и вызвать следственно-оперативную группу.
Патрульный заявил, что его били в кабинете, где также присутствовал комбат 2-го батальона патрульной полиции.
Отмечается, что потерпевший старший сержант хотел поехать в Киев и обратиться к депутатам и президенту, чтобы рассказать о коррупции, которая происходит в полиции Днепра.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские избили подростка из-за музыки.
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